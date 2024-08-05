Артистку кое-что раздражает в Мише Кацурином.

Известная украинская певица Надя Дорофеева уже больше года в официальном браке с ресторатором и певцом Мишей Кацуриным. Пара редко говорит о своих отношениях на публике, но в этот раз супруг исполнительницы решил поделиться подробностями личной жизни.

В своем Instagram он признался, что между ними также бывают недоразумения, как и в большинстве пар. Миша рассказал об одном из таких случаев. В частности, Кацурин может хорошенько "получить" от звездной жены.

Последний раз это было, когда супруги посещали культурное мероприятие. Они ходили на презентацию модного бренда театральной художницы Дарьи Белой. Дорофеева выглядела непревзойденно. Она выбрала для себя изысканное белое платье с открытой спиной.

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Однако образ Кацурина был менее элегантным. Он пришел на мероприятие в обычной коричневой футболке, кепке и джинсах. Следовательно, внешним видом любимого Надежда была очень разочарована. В своем Instagram она опубликовала кадр с мужем, а его "лук" она лаконично прокомментировала так: "Фэшн Миша".

Уже дома ресторатора ждал серьезный разговор.

"Как же я выхватывал в тот день от своей шикарной жены за свой кэжуал лук, в котором я позволил себе явиться на презентацию", - поделился исполнитель.

Как известно, Кацурин и Дорофеева поженились в июне 2023 года. В то же время бывший Нади - певец Владимир Дантес - начал отношения с экс-супругой Миши Дашей. Певица неоднократно рассказывала, что счастлива в браке, а также делилась, что с ресторатором у них полная идиллия.

Напомним, ранее Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что страдает из-за сильных головных болей с 19 лет.

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