Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк на благотворительное мероприятие Global Citizen Live.

Принц Гарри и Меган Маркл, вероятно, прибыли в Нью-Йорк без своих двух детей, но, похоже, молодая пара никогда их не покидает надолго.

Между встречами в городе принц Гарри был замечен с уникальным чехлом для ноутбука с вышитым именем своего двухлетнего сына Арчи, пишет The Mirror.

Пара появилась на Global Citizen Live и посетила мемориал жертвам теракта 11 сентября. Когда супруги возвращались со встречи с послом США в ООН, принц Гарри держал в руке футляр для техники, растрогав американскую публику.

Если присмотреться, то на футляре можно было прочитать милую фразу "Папа Арчи".

Читайте такжеАнджелина Джоли закрутила роман с молоденьким артистомРанее принц Гарри признался, что первым словом его сына было "папа", за которым следовало" бабушка", имея в виду погибшую маму Гарри, принцессу Диану.

Как писал УНИАН, принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк на благотворительное мероприятие Global Citizen Live, в котором, помимо британцев, должны были выступить, в частности, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Duran Duran, Элтон Джон, Хью Джекман, Дженифер Лопес, Metallica.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова