Эпопея Крейга с бондианой затянулась на целых 15 лет. Последний фильм с Дэниелом Крейгом в образе агента 007 выйдет 7 октября.

Известный 53-летний британский актер Дэниел Крейг перезапустил свою карьеру в 2006 году, когда вместе с 55-летним датским коллегой Мадсом Миккельсеном стали главными героями бондианы "Казино "Рояль"".

Эпопея Крейга с бондианой затянулась на целых 15 лет. Последний фильм с Дэниелом Крейгом в образе агента 007 выйдет 7 октября, он станет уже 25-м по счету во вселенной самого популярного в мире суперагента.

В честь этого события съемочная группа выпустила за месяц до премьеры бесплатный документальный фильм о съемках проекта под названием "Быть Джеймсом Бондом", который вышел на онлайн-сервисах Apple.

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Фильм наполнен трогательными кадрами с последнего дня съемок. Крейг собрал всю команду проекта вместе, чтобы выразить им свою благодарность.

"С некоторыми из вас я проработал большую часть своей карьеры. Это уже чуть ли не 30 лет. А многие из вас трудились со мной над пятью картинами. Я получил удовольствие от каждой секунды этих фильмов. Спасибо за возможность поработать со всеми вами. Это была большая честь для меня. Вспоминая все эти фильмы, я горжусь ими. И знаю, что мы потрудились на славу. Моя "служба" окончена", - сказал знаменитый актер, передает popcornnews.

"Не время умирать"

"Не время умирать" - предстоящий шпионский фильм, 25-й из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Главную роль агента МИ-6 Джеймса Бонда в пятый и последний раз исполнил Дэниел Крейг.

Из-за пандемии COVID-19 дата выхода фильма в прокат неоднократно переносилась. Мировая премьера картины состоится 28 сентября 2021 года в лондонском Альберт-холле.

По сюжету фильма после поимки Эрнста Ставро Блофельда пять лет назад Джеймс Бонд покинул службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. К нему обращается его друг и сотрудник ЦРУ Феликс Лейтер, который просит помочь в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручев похищен, Бонд должен противостоять злодею, чьи планы могут привести к гибели миллионов людей.

Автор: Виолетта Орлова