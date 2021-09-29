Выход картины из-за пандемии постоянно переносился, так что премьерный показ стал настоящим светским событием.

28 сентября в Лондоне прошла мировая премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Как пишет ВВС, премьерный показ прошел в лондонском королевском Альберт-холле.

"Не время умирать" - 25-й в серии фильмов про Бонда и пятый фильм Бондианы, в котором главную роль исполнил Дэниел Крейг - она стала для него последней. По словам продюсера франшизы Барбары Брокколи, замену ему начнут искать только в следующем году.

Премьера "Не время умирать" переносилась несколько раз из-за пандемии коронавируса. Сначала создатели фильма планировали показать картину весной 2020 года, после премьерный показ сдвинули на ноябрь того же года, а затем перенесли на апрель 2021 года. В последний — третий раз — показ фильма перенесли на осень этого года.

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По сюжету, Бонд уволился из Ми-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Однако он снова вынужден спасать мир: злодей Люцифер Сафин похитил ученого, чтобы тот создал сверхмощное смертельное оружие.

Режиссером выступил Кэри Фукунага, известный по сериалу "Настоящий детектив". В фильме снялись Райф Файнс, Леа Сейду, Джеффри Райт, роли злодеев исполнили Рами Малек и Кристофер Вальц.

Премьеру фильма посетили принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Так же на премьеру как специальных гостей пригласили медиков и военнослужащих в качестве благодарности за работу в условиях пандемии COVID-19.

Дэниел Крэйг согласился вернуться к роли Бонда в новом фильме, несмотря на то, что отказывался от нее ранее. Четыре фильма с участием актера собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов, гонорар Крэйга при этом составил около 55 миллионов.

В конце сентября ВМС Великобритании присвоили Крейгу звание почетного коммандера, такое же звание носит в фильмах Бонд. Первый морской лорд королевства отметил, что почетные офицеры являются "посланниками" военно-морских сил страны, а сам Крейг в роли Бонда обеспечивал безопасность Британии по всему миру.

"Это то, что настоящий Королевский флот делает каждый день, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд", — отметил он.

Главную композицию для фильма — песню No Time to Die — написала американская певица Билли Айлиш. В середине марта ей вручили за нее премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа".

На экраны фильм выйдет 30 сентября.

Трейлер "Не время умирать"

Ранее Дэниел Крейг высказался о своем отношении к агенту 007 в женском обличии. Он уверен, что вместо приглашения актрис на мужские роли "нужно создать достойные роли для женщин".

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Автор: Виктория Гордиенко