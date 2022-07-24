Журналисты устроили провокацию для Баскова, Королевой и Овсиенко.

Украинские журналисты решили устроить провокацию для российских артистов и узнать, как они отреагируют на приглашение выступить в оккупированном Херсоне.

Так, корреспонденты ТСН обратились к менеджерам российских звезд с приглашением выступить в Херсоне. Менеджер Николая Баскова, артиста, который ранее говорил о том, что Россия имеет полное право взять на себя защиту "ЛНР" и "ДНР", ответил, что не может пока дать однозначный ответ.

"В какой город, в Херсон? Не знаю, не готов вам сейчас ответить. У вас там еще продолжается спецоперация, вы планируете на август концерт. Вот когда уже будет точная дата, у меня в августе занято 20 дней из 30. Сейчас мне нечего с вами обсуждать", - сказал директор Баскова.

Менеджер Татьяны Овсиенко заявил, что певица поддерживает "спецоперацию" в Украине, но не хочет рисковать своими родными, которые до сих пор живут в нашей стране.

"Она занимает по этому поводу нейтральную позицию исходя из того, что у нее в Киеве живут мама и сестра. Она поддерживает всю эту ситуацию, с Россией. Но она не может этого сделать, потому что рисковать жизнью своих родных она не может", - сказал директор Овсиенко.

А вот директор Наташи Королевой сказала, что будет ждать приглашения на концерт от правительственных структур, а не от якобы концертного агентства.

"Если нужен хедлайнер и вы хотите там видеть Наташу Королеву, давайте дождемся звонка именно от правительственных структур, а не от концертного агентства. Мне позвонят именно оттуда, сверху… А тогда мы свяжемся с агентством, которое будет организовывать концерт. Я жду звонка от них", - сказала женщина.

Напомним, ранее украинка поймала Баскова на отдыхе и задала ему неудобный вопрос.

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