Она попрощалась с ним словами: "Слава Украине!".

Путинист Николай Басков встретил на отдыхе в Турции украинку, осудившую его за позицию о войне в Украине.

Пользовательница по имени Di Os опубликовала соответствующее видео на Youtube.

По ее словам, инцидент произошел в отеле D Maris Bay, расположенном в турецком п. Хисароню.

На видео можно увидеть, как Басков танцует и веселится под музыку в компании женщин. Когда он замечает, что его снимают, то начинает идти в сторону автора видео. Тогда девушка обращается к нему:

"Я хотела сказать вам, я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально веселиться?" - спрашивает она.

В ответ российский певец заявляет, что не веселится, а "отдыхает". После этого одна из женщин закрывает его от камеры, а он начинает уходить. Украинка прощается с ним словами: "Слава Украине!".

Как сообщал УНИАН, ранее Басков публично поддержал войну, которую Путин развязал в Украине. После этого украинская телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное обращение к нему.

Напомним, что ранее украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого.

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