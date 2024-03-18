Также он активно донатит на ВСУ.

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко откровенно рассказал, сколько денег зарабатывает в месяц и какую сумму донатит на ВСУ.

Сначала он отметил, что его бизнес не капитализируется, поэтому о финансовом успехе говорить еще рано.

"Я не считаю, что я финансово успешный, но это такая интересная вещь. Существуют рестораны - это же все бизнесы, а у меня такие бизнесы, которые построены на моем лице. Это, к сожалению, значит, что они не капитализируются", - признался повар в интервью Эмме Антонюк.

Евгений добавил, что сейчас имеет 3 ресторана и бар, а еще помещения, где готовят еду для людей без залов для сидения. Также на прибыль влияет его собственный бренд, социальные проявления и сайт.

"Но, если я завтра захочу все продать и поехать на Мальдивы, то у меня нет ничего. Но пока я есть и оно все есть, то вроде звучит, что у меня множество ресторанов", - подчеркнул Клопотенко.

Однако все же назвал свою сумму заработка в месяц:

"В месяц я получаю где-то от 300 до 800 тысяч гривень. Бывает и такое, что -500 тысяч получаю. Но это все меняется... Зарплатный фонд в моем бренде только 1,5 млн гривень".

Также не забывает ресторатор и активно помогать ВСУ своими донатами.

"В среднем я доначу 100-150 тысяч гривень в месяц", - добавил Евгений.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассказал об изменениях в Елене Зеленской во время войны.

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