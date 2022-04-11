Бруклин Бекхэм официально женился 9 апреля.

Сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм - Бруклин - женился на своей девушке, наследнице американского миллиардера Николе Пельтц.

Церемония бракосочетания состоялась в Майами, в особняке отца невесты в Палм-Бич. На свадьбу были приглашены 500 гостей, среди которых и знаменитости.

Отец невесты во время своей поздравительной речи призвал гостей отдать деньги, которые они хотели подарить молодоженам, на помощь Украине. Таким образом он решил поддержать нашу страну, которая сейчас защищается от российской агрессии.

Кроме того, известно, что молодожены запретили СМИ и гостям публиковать фотографии со свадьбы в социальных сетях, но что-то все же просочилось.

Отметим, за неделю до церемонии Бруклин и Никола подписали брачный контракт. В случае развода они не имеют права претендовать на имущества друг друга.

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