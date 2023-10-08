Артист отметил, что считает аварию "испытанием" для себя.

Украинский актер Остап Ступка рассказал о хейте, который он получил из-за "пьяного" ДТП. Артист объяснил, как он к нему относится, а также ответил, когда закончится вся эта история.

"Человек публичный и надо же его захейтить... Просто я думаю, а откуда это? Что это за люди, которые сидят и пишут эту чепуху, поливают грязью? Наверняка же они в театр не ходят, а может и ходят, ходят в кино, не ходят, телевизор смотрят. Может это способ самовыражения? А ведь есть другие способы самовыражения, более гуманистические, чем ненавидеть друг друга. Наше общество наоборот должно сплачиваться или поддерживать друг друга, при любых обстоятельствах, если даже происходят какие-то случаи, потому что на самом деле мы все под Богом ходим", - отметил Ступка в интервью Виктору Полторацкому на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

По мнению актера, уже скоро история с ДТП закончится. Он отметил, что все "живы и здоровы". О состоянии пострадавшего, который получил многочисленные травмы и перенес несколько операций, Ступка не рассказал. Но артист отметил, что считает аварию "испытанием" для себя.

Видео дня

"Она скоро закончится, я скажу так. Технологически она скоро закончится... Слава Богу, что все живы-здоровы, все хорошо. Железо это такое дело... Я думал, что это такое? Чего вдруг оно? Думаю может это какой-то вызов мне, нет, не вызов, это испытание", - добавил Ступка.

"Пьяное" ДТП со Ступкой - что известно

4 апреля 2023 года стало известно, что Ступка попал в ДТП. СМИ сообщали, что актер был пьян и "влетел" в машину, которая стояла на парковке. На тот момент в авто находился водитель, который получил немало травм. Пострадавший попал в больницу.

Впоследствии Ступку отправили на ночной домашний арест. А недавно мужчина, пострадавший в "пьяном" ДТП, заявил, что Ступка его "обманул". После этого актер ответил на обвинения и заверил, что это "полная неправда".

Вас также могут заинтересовать новости: