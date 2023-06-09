Актер отрицает слова мужчины, который говорит, что тот его "кинул".

Украинский актер Остап Ступка ответил на обвинения пострадавшего в "пьяном" ДТП. Мужчина говорил, что артист не возместил ему все убытки.

"Как только я узнал, что к нему можно посетителям, я сразу приехал и вышел на контакт. Мы пытались, как нормальные адекватные люди договориться. Он путается в фактах и говорит ложные вещи по поводу моего финансирования его первого этапа лечения, когда он находился в больнице. Он озвучил сумму в около 20 тысяч гривень. Это полная неправда. Сумма возмещения составляет 50 тысяч гривень. Это был полностью закрытый вопрос его пребывания в больнице и все вопросы по лечению. Он говорит, что у него должна быть еще одна операция. Я готов все это и дальше оплачивать и обеспечивать. Я не отказываюсь и никуда не убегаю. Я открыт к общению", - заявил Ступка в комментарии для ТСН.

По словам актера, он всегда приезжал к пострадавшему, если это было нужно. Ступка утверждает, что он даже предлагал мужчине помощь после того, как его выписали из больницы. Однако пострадавший ему не звонил, ничего не просил.

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Также Ступка ответил на упреки о том, что он "передумал" возмещать средства за поврежденное авто. Актер утверждает, что пока что он не может заплатить, ведь не знает точной суммы.

"Мы не определились еще с суммой окончательного возмещения за все. Деньги за повреждение автомобиля также входят в общую сумму возмещения по делу. Машина стоит соответствующую сумму, также моральные убытки, еще какие-то вещи, это все будет оформлено в общую сумму возмещения. Нельзя по частям и как-то это затягивать. Это все должно возместиться одной суммой по всем пунктам. Я готов ему возместить некоторые вещи, но я жду, когда соберется соответствующая сумма", - добавил артист.

Ступка признал, что ему было неприятно читать обвинения от пострадавшего. Он просит его воздержаться от таких комментариев.

"Я воспитанный и адекватный человек, я стремлюсь к миру и стремлюсь завершить все это, чтобы всем было хорошо. Мы пытаемся найти общий знаменатель, поэтому сейчас давать комментарии, когда дело незавершено, просто некрасиво. Я не смог молчать. Сейчас я призываю Ярослава воздержаться от лишних и ненужных комментариев по нашему делу, пока мы не завершим его по-человечески, ведь мы договаривались", - резюмировал Ступка.

Обвинения от пострадавшего в "пьяном" ДТП - с чего все началось

Недавно мужчина, пострадавший во время "пьяного" ДТП со Ступкой, рассказал, что тот его "обдурил". Водитель машины, в которую врезался актер, заявил о том, что тот не возместил ему все средства.

По словам мужчины, Ступка не полностью оплатил его лечение. Кроме этого, пострадавший жаловался на то, что так и не получил деньги за ремонт машины.

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