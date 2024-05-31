Она также рассказала о первой беременности и ее несерьезном отношении к дочери.

Известная украинская продюсерка Ирина Горовая не скрывала свою личную жизнь и всегда делились ее подробностями. Так и на этот раз, когда звезда призналась, что вышла замуж в 16 лет, и объяснила, почему решила стать женой в раннем возрасте.

Как известно, первым мужем Горовой был музыкант Юрий Горовой, более известный как UGO. На момент женитьбы с Ириной он был владельцем ресторана "Вечерний Киев" в центре столицы.

Продюсерка объяснила, что вышла замуж не из-за беременности, любовь в паре, конечно, была, однако все больше было "по приколу". Горовая признается, что ей нравился сам статус замужней и она часто хвасталась перед сверстниками этим. Знаменитость рассказала, что свадьбу с Юрием они сыграли на четвертый месяц после знакомства.

"В 16 замуж вышла. Не по беременности, просто по-прикольчику. Представь, мне 16, я поступила в университет, начала учиться и прихожу с обручальным кольцом, чтобы все видели. Это был очень классный прикол. Это был 1994 год. Познакомились мы летом, а расписались в ноябре. Четыре месяца мы были знакомы", - рассказала Горовая.

При этом забеременела Ирина только через три года супружеской жизни, в 19 лет. Однако звезда признает, что не относилась к дочери серьезно. Она могла часто оставить Наталью охраннику ресторана, которым владел муж, чтобы отдохнуть с друзьями. Продюсерка объясняет это своим молодым возрастом.

"Когда я впервые родила, мне было 19, я жила в центре Киева и думаю: "Ну везде тусич, как сидеть вот с ребенком дома". Поэтому, когда я выходила на улицу, я отдавала ребенка охраннику, который работал в кафе. Я думала: "Ребенок спит в коляске, ну зачем мне стоять рядом, я пойду". Немножко была с подростковым отношением", - поделилась Горовая.

К слову, сейчас Наталье 26 лет и она живет за границей. Ирина в прекрасных отношениях с дочерью. Также продюсерка воспитывает 15-летнего сына Андрея, который родился в ее втором браке с рэпером Потапом.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказала об общении Потапа с их сыном и его методах воспитания.

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