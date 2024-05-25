Продюсерка рассказала о личной жизни дочери.

Известная украинская продюсерка Ирина Горовая рассекретила, где находятся сейчас ее сын Алексей и дочь Наталья. Она поделилась подробностями личной жизни девушки.

Как известно, Наталью Ирина родила в первом браке с музыкантом Юрием Горовым. Сейчас девушке 26 лет. Позже продюсерка родила мальчика Алексея, но уже в браке с рэпером Потапом. По словам знаменитости, которая ранее рассказала об общении исполнителя с подростком, сын сейчас живет в столице и учится в школе.

"Сын живет со мной - в Киеве. Когда имеет желание и имеет выходные, ездит к папе. У нас с Андреем хорошие отношения", - поделилась Ирина в интервью OBOZ.UA.

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Что касается старшей дочери, то сейчас девушка проживает за границей. Горовая рассказала, что Наталья живет в Польше со своим мужем иностранцем. Там дочь продюсерки строит свою карьеру маркетолога и работает в ІТ-компании.

"Дочь вышла замуж, сейчас находится в Варшаве. До этого жила в Кракове - у нее работа маркетологом в ІТ, может выполнять ее с любого места жительства. Недавно была в Киеве неделю, приедет скоро еще на неделю. Без мужа, сама приезжает. Муж у нее иностранец, он не уклонист! Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами. А теперь оставила мне еще свою собачку Жорика, по которой скучает, а я мучаюсь, потому что много дел, а за ним нужен уход", - сообщила Ирина.

Наталья вышла замуж в 2022 году. Ее муж родом из Ливана, где и состоялась свадьба. С дочкой Горовая видится нечасто. Они могут встретиться, когда девушка приезжает в Киев, и за границей.

"Конечно, мы с дочерью видимся не только в Украине, я тоже бываю у нее, но не так часто, как хотелось бы. Хотя в конце концов, она уже взрослая - 26 лет. Конечно, не может же она со мной быть все время - ей интересно с мужем, строить свою собственную жизнь", - отметила продюсерка.

Напомним, ранее Ирина Горовая высказалась о прекращении работы с Потапом.

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