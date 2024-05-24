Певица призналась, что была на грани жизни и смерти.

Знаменитая канадская певица Селин Дион, у которой обнаружили неизлечимую болезнь - синдром мышечной скованности, рассказала, как однажды едва не умерла. Артистка поделилась новыми подробностями борьбы с болезнью.

В январе этого года исполнительница анонсировала документальный фильм, в котором покажет и расскажет свою историю на пути к преодолению редкого заболевания. Премьера киноленты "Я: Селин Дион" запланирована на 25 июня. Однако 23 мая поклонники звезды увидели трейлер к фильму.

В нем Селин рассказала, как ей пришлось отметить тур из-за болезни мышц. Из-за сложной болезни у звезды начались спазмы, боли в мышцах, она потеряла способность петь. Более того, знаменитость призналась, что она находилась на грани жизни и смерти.

Певица дала интервью американской журналистке Ходе Котб. По словам интервьюера, в фильме зрители узнают, как живет с болезнью Дион.

"Сейчас Селин намного лучше, но в какой-то момент она едва не умерла. Это то, что она сказала. Это было страшное время", - сообщила Котб.

Сама же артистка в трейлере говорит, что готова поделиться с миром о самом сложном периоде своей жизни, обо всех болях и страданиях. При этом Селин выразила безумную жажду жизни.

"У меня диагностировано очень редкое неврологическое расстройство. И раньше я не была готова ничего сказать. Но теперь я готова. Не сложно подготовить шоу, сложно его отменить. Я тяжело работаю каждый день. Но я должна признать, это было настоящим испытанием. Я очень скучаю по людям. Если я не могу бежать, я буду идти. Если я не могу идти, я буду ползти. Я не остановлюсь. Я вижу свою жизнь и люблю каждую ее часть", - со слезами на глазах рассказала звезда.

Напомним, ранее неизлечимо больной Селин Дион стало хуже.

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