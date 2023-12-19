Она уже с трудом передвигается.

В прошлом году Селин Дион сообщила о том, что у нее диагностировали редкий синдром, избавиться от которого невозможно. Тогда артистка отменила свой тур из-за болезни.

Долгое время певица не рассказывала о своем состоянии здоровья. А сейчас стало известно, что ей хуже. Этой информацией поделилась ее сестра Клодетт Дион в передаче 7 Jours.

Она рассказала, что Селин страдает от спазмов, которые влияют на все аспекты ее жизни. Певица уже не может контролировать свои мышцы.

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"Что меня огорчает, так это то, что она всегда была дисциплинированной. Она всегда много работала", - добавила сестра артистки.

Кроме того, она уточнила, что Селин уже тяжело ходить, а также она не может пользоваться своими голосовыми связками.

Что известно о болезни Селин Дион

В декабре 2022 года певица со слезами на глазах обратилась к своим фанатам. Она отменила концерты и рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания - редкого "синдрома мышечной скованности".

Из-за него у Дион начались спазмы, боли в мышцах, она потеряла способность петь. Помимо этого, в дальнейшем болезнь может привести к тому, что певица лишится возможности передвигаться и самостоятельно есть.

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