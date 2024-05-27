Мужчина отметил, что у них дружеские отношения с певицей.

Пакистанский бизнесмен и бывший муж певицы Камалии - Мохаммад Захур - впервые отреагировал на недавние фото звезды в сети, на которых она в синяках и с гематомой на лице.

По словам Захура, у них с Камалией дружеское общение, которое они поддерживают ради двух общих дочерей. Поэтому он не понимает, кто сделал те фотографии и точно никогда у них не было домашнего насилия, о котором все писали.

"У нас прекрасные отношения, лучше не придумаешь. Я не знаю откуда фото взялись, но самое главное - это не я. Возможно, это был грим, но я не знаю, что это было. Впрочем, это не я - не гримировал и не бил", - сказал Захур в программе "Тур Зірками".

Сама Камалия добавила, что официально уже разведена с Захуром, но иногда они живут вместе.

"Мы были по шариату женаты, по шариату и развелись. У нас дети растут, мы примерные родители для своих детей. И мы дружим, это цивилизованные отношения, поддерживаем друг друга. Он живет с детьми в Лондоне, а когда они приезжают в Киев, то тогда все вместе живем в одном доме. Когда я езжу к ним в гости, то мы тоже живем все в одной квартире. Психологически я еще не готова снова выходить замуж", - подчеркнула певица, которая была в браке с бизнесменом 20 лет.

Камалия также отметила, что ее никто не бьет. Она до сих пор выясняет, кто мог сделать те жуткие фотографии и опубликовать их в сеть.

Напомним, ранее Камалия рассказала, что заставило ее обратиться к психологу.

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