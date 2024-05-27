Певица пожаловалась на свое эмоциональное состояние.

Популярная украинская певица Камалия рассказала о своем эмоциональном состоянии. Артистка сообщила, что посещает психолога, и объяснила, почему решила обратиться за помощью.

Исполнительница призналась, что часто находится в депрессии. Дело в том, что Камалия сложно переживает разлуку с 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, которые сейчас проживают за границей. Расстояние с девочками стало настоящей проблемой для звездной мамочки, ведь она не может постоянно быть рядом с детьми.

Из-за этого настроение певицы может резко измениться. Она говорит, что часто чувствует грусть и плачет. Поэтому, чтобы нормализовать свое эмоциональное состояние, артистка решила обратиться за помощью к психологу.

"Бывает такое состояние, что просто находит какая-то депрессия и бывают слезы. По-разному. Болит, что дети не со мной, не в Украине, а далеко. Когда они были в Украине, я себе спокойно и работала, и ездила, потому что я знала, что каждый день могу их увидеть. Очень тяжело. Из-за этого обратилась к психологу. Где-то раз в неделю общаюсь", - отметила Камалия.

К слову, сейчас Арабелла и Мирабелла живут в Великобритании вместе со своим папой - миллиардером Мохаммадом Захуром. Там девочки учатся в школе. По возможности певица приезжает в Лондон, где проводит время с дочерьми.

Напомним, ранее Камалия неожиданно показалась с бывшим Захуром и отпраздновала с ним особый день.

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