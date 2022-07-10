Недавно супруги отметили первый день рождение своего единственного совместного ребенка.

Блогер и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова ввела фанатов в ступор. Сначала она пожаловалась на боли в груди. Подписчики предположили, что это может быть из-за второй беременности. Катя не отрицает это и предположила, что ей следует проверить эту версию.

Об этом она написала в Instagram-stories.

Отметим, что недавно она также породила слухи о разводе с артистом. Несмотря на то, что у себя в блоге, на который подписаны более 160 тысяч человека, она транслирует семейную идиллию, Репяхова попросила посоветовать ей хорошего адвоката, который специализируется на разводах.

Фанаты предположили, что и эта пара может заявить о разводе.

Напомним, недавно Виктор Павлик и его молодая жена показали, как поздравили сына в первый день рождения.

Также недавно УНИАН рассказал о пяти самых громких звездных разводах за время войны.

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