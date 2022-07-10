Блогер и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова ввела фанатов в ступор. Сначала она пожаловалась на боли в груди. Подписчики предположили, что это может быть из-за второй беременности. Катя не отрицает это и предположила, что ей следует проверить эту версию.
Об этом она написала в Instagram-stories.
Отметим, что недавно она также породила слухи о разводе с артистом. Несмотря на то, что у себя в блоге, на который подписаны более 160 тысяч человека, она транслирует семейную идиллию, Репяхова попросила посоветовать ей хорошего адвоката, который специализируется на разводах.
Фанаты предположили, что и эта пара может заявить о разводе.
Напомним, недавно Виктор Павлик и его молодая жена показали, как поздравили сына в первый день рождения.
Также недавно УНИАН рассказал о пяти самых громких звездных разводах за время войны.