Поклонники сказали, что после пластики она будто расцвела.

Известная украинская травести-дива Монро поделилась с поклонниками впечатляющими фото. Она без какого-либо стеснения показала свои честные снимки до пластики.

До того как Монро начала менять свою внешность, у нее было более полное лицо, а как результат более широкий нос и губы без четкого контура. Исправить ситуацию ей помогли косметологи.

"Любовь к себе начинается с филлеров и без мудака рядом", - подписала фото Монро.

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На втором фото дива выглядит уже более эффектно. Она сменила рыжий парик на блонд, значительно похудела, а контуры ее лица стали намного выразительнее и сексуальнее.

Как отреагировали пользователи сети

"Любовь спасет мир"

"Расцвела"

"С годами стала еще прекраснее, как вино"

"Это скандальное заявление, мадам"

"На первом фото вы такая "конкретный Андрюха""

Кто такая Монро

Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

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