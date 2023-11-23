Известная украинская травести-дива Монро поделилась с поклонниками впечатляющими фото. Она без какого-либо стеснения показала свои честные снимки до пластики.
До того как Монро начала менять свою внешность, у нее было более полное лицо, а как результат более широкий нос и губы без четкого контура. Исправить ситуацию ей помогли косметологи.
"Любовь к себе начинается с филлеров и без мудака рядом", - подписала фото Монро.
На втором фото дива выглядит уже более эффектно. Она сменила рыжий парик на блонд, значительно похудела, а контуры ее лица стали намного выразительнее и сексуальнее.
Как отреагировали пользователи сети
- "Любовь спасет мир"
- "Расцвела"
- "С годами стала еще прекраснее, как вино"
- "Это скандальное заявление, мадам"
- "На первом фото вы такая "конкретный Андрюха""
Кто такая Монро
Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.
В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".