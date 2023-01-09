Артистка опубликовала коллаж из двух фото: первое сделано в 2000-м, второе - в 2023-м году.

Известная украинская шоувумен Монро не перестает удивлять своих подписчиков тем, как она выглядит. 44-летняя травести-дива показала, как изменилась за более чем 20 лет.

В своем Facebook она опубликовала два фото. На первом продемонстрировала себя в 2000-м году. В кадре знаменитость предстала с кудрявыми белыми волосами и в ярко-красном наряде. Ее лицо не такое изящное, как сегодня.

На второй фотографии - Монро сегодня. Звезда выглядит шикарно: у нее аккуратные пухлые губы, длинные волосы розового цвета и макияж с акцентом на глаза. Для снимка травести-дива выбрала леопардовый наряд.

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"Моя первая книга на украинском языке будет называться "Консервант", – написала она в подписи к коллажу.

Чем известна Монро в Украине

Дива Монро, она же Монритта (настоящее имя – Александр Петрович Федяев) — телеведущая, актриса, певица, блогерша, известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива.

В 2000 году окончила КНУ им. Шевченко по специальности магистр химии высокомолекулярных соединений. Годом ранее призналась, что она трансгендер.

С 2001 года травести-дива – ведущая шоу-программ в ряде гей-клубов в Киеве, а также автор концертных номеров.

В 2016 году Монро выпускает книгу "Хорошо, что я не баба". В том же году запускает свой YouTube-канал "Неугомонная Монро".

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