Продюсер также высказался о запроданках Ани Лорак и Таисии Повалий.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался об артистах-беглецах Потапе и Олеге Виннике. Он спрогнозировал, смогут ли певцы вернуться на украинскую сцену.

По мнению Кондратюка, эти исполнители смогут вернуться в украинский шоу-бизнес. Он убежден, что украинцы "любят прощать" и могут забыть, как Потап и Винник в начале полномасштабного вторжения сбежали за границу. Больше шансов у Олега, говорит Игорь, потому что у него украиноязычный контент.

"Наш народ так любит прощать всем и все, что я не исключаю (что они вернутся - УНИАН). Винник анонсировал какую-то песню, триумфально вернется и все забудут, что он сначала полномасштабки куда-то исчез и не возникал. То же самое касается Потапа. Ему сложнее. Потап, мне кажется, больше заточен на русскоязычный контент", – сказал Игорь.

Также Кондратюк вспомнил о предательницах Таисии Повалий и Ани Лорак, которые живут в РФ и поддерживают войну в Украине. Продюсер считает, что у предательниц вообще нет шансов восстановить свою репутацию на родине.

"И я считаю, что у них (Потапа и Винника - УНИАН) есть больше шансов, чем у тех запроданок, которые приехали в Россию, приняли российское гражданство и, то есть, умножили себя на ноль точно. Они для меня умерли", - добавил знаменитость.

К слову, Винник уехал в Германию. Он утверждал, что уехал из-за лечения тяжелой болезни. Артист исчез из инфопространства и молчал о войне и только на днях впервые вышел на связь. Что касается Потапа, то он никуда не исчез. Рэпер активно ведет соцсети и не стесняется транслировать свою зарубежную жизнь. А недавно появилась информация, что Потап работает с россиянами.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк высказался об Андрее Данилко, который поет на русском во время войны. Продюсер высмеял позицию певца.

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