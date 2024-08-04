Он также сказал, как может измениться творчество певицы.

Известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский высказался о сольной карьере певицы Юлии Саниной и ее будущем в шоу-бизнесе.

Не секрет, что долгое время ходят слухи о мужчинах-участниках группы "The Hardkiss", которые выехали за границу во время войны в Украине. А созданные недавно Саниной персонализированные страницы на Facebook, Spotify и YouTube спровоцировали новую порцию сплетен, что она станет сольной исполнительницей. И пока сама артистка не комментирует эту тему, Ясинский сделал свои предположения относительно успеха такого решения.

"Превращение музыкального проекта в отдельную личность музыкальную - это является примером для многих менеджеров и продюсеров, как это надо сделать осторожно, постепенно, качественно. Поэтому респект команде Юлии. Очень сложные решения в очень сложное время. Сейчас такие времена, что непонятно, где темное, а где светлое. Реальность очень сложная. Но есть люди, которые качественно умеют делать свою работу. И это пример качественной работы. Это во-первых. Во-вторых, аудитория готова понять причины, которые подтолкнули ее к подобным решениям. Это не только из-за того, что кто-то хочет остаться за границей. Это еще и какие-то личные дела. Все очень интеллигентно превращается", - сказал Михаил в интервью Славе Демину.

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Он также добавил, что сейчас Юлия ищет свой стиль. Поэтому, как это воспримет слушатель - покажет время.

"Она была солисткой и ничего ей не мешает и дальше оставаться ею. Возможно, она станет немного другой, с музыкальной точки зрения. Возможно, рок-музыки станет меньше, а попсы больше. Она ищет себя в музыке, она ищет себя в будущем, которое неопределенно. Но я такие подобные процессы называю накоплением энергии. Я думаю, что это нужно для любого мощного, творческого человека. Для того, чтобы в определенный момент выйти с чем-то, что найдет обратную связь у большой аудитории", - подчеркнул Ясинский.

Напомним, ранее известный украинский певец раскритиковал песни Артема Пивоварова.

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