Он совсем скоро впервые станет отцом.

Украинский хореограф Евгений Кот назвал сумму, которую нужно заплатить за будущие роды жены.

Известно, что возлюбленная Кота - Наталья Татаринцева - совсем скоро родит дочь. По словам мужчины, они уже готовятся к встрече с малышкой и выбрали частный роддом по рекомендации знакомых.

"Сейчас мы не волнуемся, готовимся. Кроватка есть, всевозможные колыбели, коляски, кресла - этого всего полгаража. Мы будем платить за роды. Больше двух тысяч долларов в общем (примерно больше 80 тысяч гривень)", - рассказал Евгений в программе "Тур Зірками".

Также пара думает об имени для будущей дочери. Однако пока тщательно подбирает варианты, чтобы оно идеально совпадало с фамилией и отчеством.

Евгений добавил, что тем временем решил другой вопрос относительно подарка жене после рождения дочери. Это будет эксклюзивное украшение, которое уже изготавливается для любимой.

"Я спросил жену, что ей подарить. Она захотела кольцо. Мы подобрали, какое она хочет, я уже заказал и оно изготавливается. Кольцо украинского бренда из бриллиантов, выращенных в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Евгений Кот шокировал подарком жене за более чем 1 млн гривень.

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