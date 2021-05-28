В браке с танцором Кевином Федерлайном певица родила двоих мальчиков.

Популярная американская поп-певица Бритни Спирс поделилась редким снимком с еще маленькими сыновьями.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Я стала мамой очень рано. Во всех бассейнах, в которые мы ходили на экскурсии, все дети стекались ко мне, потому что я всегда приносила больше всего игрушек. Я настоящая мамочка», – подписала Бритни снимок.

Как известно, в браке с танцором Кевином Федерлайном Бритни Спирс родила двоих сыновей: в 2005 году на свет появился их первенец Шон, а спустя год родился их второй сын Джейден. После развода право опеки над детьми получил Федерлайн.

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Автор: Катерина Шварц