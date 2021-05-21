Поклонники певицы переживают, все ли с ней в порядке.

Известная американская поп-певица Бритни Спирс озадачила и шокировала поклонников новой порцией странных танцев.

Артистка опубликовала в своем Instagram очередной ролик.

На видео Бритни танцует в коротком топе и шортах.

Пользователи в комментариях переживают, все ли с ней в порядке, и предполагают, что она могла принять наркотики:

«Это не нормально», «Мисс Брит, вы в порядке?», «У тебя все хорошо?», «Вот что бывает, когда тебя ломает», «Что за хр*нь здесь творится?», «Я весьма озадачен», «Мне бы хотелось, чтобы черная полоса ушла из ее жизни».

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Автор: Катерина Шварц