Бритни Спирс / фото instagram.com/britneyspears
Известная американская поп-певица Бритни Спирс озадачила и шокировала поклонников новой порцией странных танцев.
Артистка опубликовала в своем Instagram очередной ролик.
На видео Бритни танцует в коротком топе и шортах.
Пользователи в комментариях переживают, все ли с ней в порядке, и предполагают, что она могла принять наркотики:
«Это не нормально», «Мисс Брит, вы в порядке?», «У тебя все хорошо?», «Вот что бывает, когда тебя ломает», «Что за хр*нь здесь творится?», «Я весьма озадачен», «Мне бы хотелось, чтобы черная полоса ушла из ее жизни».
Бритни Спирс шокировала фанатов странными танцами / скриншот
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