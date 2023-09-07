Певица уже прокомментировала инцидент и отметила, что ей стыдно.

Известная певица Бритни Спирс, которая недавно объявила о разводе со своим мужем, попала в курьезную ситуацию. Она отправилась в Мексику и посетила один из баров. Там певица решила потанцевать и едва не потеряла свое платье.

Так, Спирс услышала музыку и не смогла удержаться. Однако она не учла, что во время танцев бретельки ее платья предательски сползут вниз. В один момент певица заметила, что едва не оголила на публике свой бюст.

Звезда поспешно начала поправлять бретельки и натягивать платье. В этот момент рядом с ней был ее охранник. Он пытался спрятать Спирс от людей, но певицу все равно сняли на видео, одно из которых появилось на YouTube-канале BACKGRID.

После конфуза с платьем звезда отправилась к барной стойке. Там ее заметило еще больше фанов, они хотели делать с ней фото и просто поздороваться. Однако Спирс не сильно стремилась общаться с публикой. Она надела солнцезащитные очки и старалась не привлекать к себе внимание, а ее охранник не подпускал к ней никого постороннего.

Бритни Спирс едва не потеряла платье прямо на публике - видео

Образ и поведение Спирс сразу же принялись обсуждать в сети. Фаны критиковали певицу за прическу и высмеяли ее растрепанные волосы. Вскоре звезда отреагировала на бурную волну обсуждений и заявила, что ей стыдно за свой внешний вид.

По словам певицы, она внезапно решила зайти в бар, услышав музыку. И Спирс даже не подозревала о том, что ее начнут снимать на видео. Она рассказала, что сейчас направляется в Италию и надеется, что там ее не будут атаковать папарацци. Звезда также отметила, что знает владельца одного из местных баров, а потому надеется, что он проведет ее через черный ход и тогда она избежит встречи с назойливой публикой.

Развод Бритни Спирс - что известно

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что певица разводится с мужем Сэмом Асгари после шести лет совместной жизни. Вскоре это подтвердил и сам экс-возлюбленный Спирс.

После этого певица высказалась о разводе с Асгари. Она заявила, что не может терпеть боль, которую пыталась скрывать от фанов.

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