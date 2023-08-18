Он сказал, что их отношения завершены.

Фитнес-тренер Сэм Асгари подтвердил развод с американской поп-певицей Бритни Спирс. На своей странице в Instagram он написал, что их отношения длиною в шесть лет завершены.

Он добавил, что они расстаются с уважением друг к другу и пожелал экс-супруге всего самого лучшего.

"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше путешествие. Мы будем держаться за любовь и уважение, которые чувствуем друг к другу. Я желаю ей только самого лучшего. Дерьмо случается", – написал Сэм Асгари.

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Стоит отметить, что ранее СМИ распространяли информацию о том, что в отношениях Бритни Спирс и Сэма Асгари было не все так просто. Западные СМИ писали, что Сэм был жертвой абьюза. Мол, Спирс могла его бить, кусать и даже изменяла ему.

Также сообщалось, что причиной развода Сэма и Бритни стала ее измена с прислугой. Асгари якобы не смог простить это возлюбленной, поэтому решился разорвать с ней отношения. Хотя сам он по этому поводу ничего пока не говорил.

Напомним, Бритни Спирс избили на глазах у фанов.

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