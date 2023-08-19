Певица подтвердила, что их отношения завершены.

Американская поп-дива Бритни Спирс прокомментировала развод с фитнес-тренером Сэмом Асгари после шести лет отношений. На своей странице в Instagram она написала, что они действительно больше не вместе, однако объяснять причину их развода она не будет.

"6 лет – это долгий срок, чтобы быть с кем-то, поэтому я немного в шоке, но… Я здесь не для того, чтобы объяснять, почему. Потому что! Честно говоря, это никого не касается! Я больше не могла терпеть боль. Мой Instagram мог казаться идеальным, но это далеко от реальности", - написала Спирс.

Она добавила, что хотела бы показать свои эмоции и слезы и рассказать о том, что она на самом деле чувствует, но ей всегда приходилось это скрывать. Певица боялась, что ее снова упекут в психбольницу.

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"Если бы я не была крепким солдатом, меня бы отправили куда-нибудь лечиться к врачам! Но именно тогда мне больше всего была нужна семья! Вас должны любить безоговорочно... не при условиях! Поэтому я буду настолько сильной, насколько смогу, и сделаю все возможное! И вообще у меня все хорошо! В любом случае хорошего дня и не забывайте улыбаться", - добавила Спирс.

Напомним, ранее Сэм Асгари подтвердил развод с Бритни Спирс. Он сказал, что они расстаются с уважением друг к другу и пожелал экс-супруге всего самого лучшего.

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