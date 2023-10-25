По ее словам, она очень изменилась за последнее время.

Украинская певица Вера Брежнева рассказала, что развод с композитором Константином Меладзе ее очень изменил. Ей было сложно отпускать прошлую жизнь, в которой она была счастлива, но именно это событие круто ее изменило.

"Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь еще сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно уходить в неизвестность, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала", - сказала Брежнева в интервью Viva.

Она добавила, что ранее была очень требовательной к себе и не позволяла себе ошибаться. Однако сейчас певица изменилась - возможно, стала неудобной для других, но такой, какая она есть.

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"Сейчас хочу быть собой и позволяю себе все, ведь ошибки - это точки роста, и без них я бы не стала такой, какова сейчас. Ожидания приводят к разочарованию, и это стопорит, отбрасывает назад. Поэтому отвергаю ожидания и страх ошибок", - добавила артистка.

Напомним, слухи о разводе Брежневой и Меладзе ходили больше года. При этом только совсем недавно певица это подтвердила.

Блогер Богдан Беспалов отметил, что причина развода - не разные политические взгляды, а измены со стороны Константина.

Кроме того, об их разводе высказался и Валерий Меладзе. Он заявил, что у Веры и Константина были семейные разногласия.

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