Он считает, что у них были внутрисемейные разногласия.

Российский певец Валерий Меладзе рассказал, почему Констатин Меладзе и Вера Брежнева развелись. По его словам, разные политические взгляды здесь ни при чем.

РосСМИ цитируют Валерия Меладзе и пишут его версию происходящего. Так, развод якобы по политическим разногласиям, по его словам, это бред. Причина кроется в абсолютно другом.

"Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", - сказал Валерий.

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Отметим, в начале полномасштабного российского вторжения Брежнева уехала из РФ в Варшаву, осудила войну и начала заниматься волонтерством. Она помогала украинским беженцам, в то время как Константин Меладзе уехал в Европу и просто отмалчивался.

На фоне их разлуки начали появляться слухи об их разводе. Долгое время Брежнева никак их не комментировала, однако недавно все же призналась, что они с Константином расстались еще год назад. Причину называть она не стала.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов рассказал, что причиной развода могли стать измены со стороны Меладзе.

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