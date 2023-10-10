Беспалов рассказал, что стало причиной их развода.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов в новом выпуске своей программы на YouTube-канале поделился информацией от человека, приближенного к Вере Брежневой и Константину Меладзе, который рассказал, что в их отношениях были измены.

По словам инсайдера, Меладзе еще в 2021 году заинтересовался молодой певицей Софией Тарасовой. Она понравилась ему как девушка сразу после того, как попала в легендарную женскую группу "ВИА Гра".

"Это очень скрывали из-за возможного осуждения общества. Между ними разница почти 40 лет. Родители Софии знали об этом с самого начала и были не против, так как у ее семьи идея фикс сделать Софу звездой любой ценой. Этот роман послужил серьезным изменениям не только в жизни Меладзе. Об их романе знали только три человека. Их дуэт вышел не просто так. У Меладзе большие планы слепить из Софии большую звезду в России. Сейчас активно готовятся демки и концепция образа артистки", - рассказала девушка.

Богдан Беспалов, в свою очередь, не смог сдержать эмоций от этой новости. Он сказал, что у Тарасовой нет никаких границ, а у Меладзе нет границы похоти. Кроме того, блогер уточнил, что ранее Тарасова делилась фотографиями якобы своего молодого человека, но теперь стало понятно, что он был просто прикрытием.

"Я не сомневаюсь, что звезды пойдут на что угодно, чтобы скрыть свою личную жизнь. Тем более такое грязное белье. Для меня это просто сюрреалистическая картинка", - добавил Богдан.

Развод Меладзе и Брежневой

Слухи о разводе Меладзе и Брежневой начали ходить еще в прошлом году. Однако супруги долгое время молчали об этом.

Совсем недавно Брежнева презентовала новый альбом, в котором есть песня, посвященная ее разводу. И только в этот момент она призналась, что они с Меладзе действительно развелись еще год назад. Причину называть она не стала.

Кроме того, росСМИ поговаривали, что у Меладзе роман с Софией Тарасовой. Более того, он написал для нее песню, которую вместе с ней же и исполнил.

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