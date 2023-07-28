Певица внезапно отправилась в Киев и уже показалась на столичном вокзале.

Известная певица Вера Брежнева, которая до полномасштабной войны РФ против Украины жила и работала на территории страны-агрессора, вернулась в Киев. Впервые за полтора года звезда отправилась на родину.

Так, на своей странице в Instagram Брежнева опубликовала новое видео. Она показала, как приехала на киевский вокзал. У поезда ее встречали друзья. Певица утверждала, что очень ждала этого момента, а потому от волнения на ее коже даже появились мурашки.

"Мой солнечный Киев. Мои прекрасные друзья. Мое самое долгожданное путешествие", - написала Брежнева под новым видео.

Певица показала, как она танцевала посреди киевского вокзала. Она радовалась и не скрывала своих эмоций. Также Брежнева сфотографировалась на фоне одного из муралов столицы.

Вера Брежнева вернулась в Украину - видео

Реакция сети

Пользователей удивило видео Брежневой и то, что она вернулась в Украину. Одни комментаторы радуются, другие же критикуют певицу за то, что она решилась посетить Киев лишь спустя полтора года после начала полномасштабной войны. Пользователи пишут:

"Спустя полтора года "патриотка" наконец приехала!"

"Вера! Просто спасибо! Спасибо, что не предала, что не повелась и осталась настоящей украинской!"

"Оставайтесь в Киеве навсегда. Вы здесь нужнее".

Где была Брежнева на фоне войны

Певица, которая до полномасштабной войны говорила, что не считает себя именно украинской певицей, после 24 февраля 2022 году изменила свое мнение. Она выехала из РФ и отправилась в Польшу. Брежнева показывала, что работает на складе гуманитарной помощи, а также записала песню на украинском языке.

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала, где во время войны в Украине живет Брежнева. Оказалось, певица находилась в Риге.

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