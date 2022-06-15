Пара сумела сохранить дружеские отношения.

Голливудский актер Брэд Питт пообщался в сети со своей экс-возлюбленной, актрисой Гвинет Пэлтроу, с которой они состояли в отношениях всего три года.

Пара познакомилась в 1994 году на съемках фильма "Семь". Спустя два года они объявили о своем намерении официально узаконить отношения, но свадьба так и не состоялась. В 1997 году они расстались, но сумели сохранить дружеские отношения.

Спустя столько лет они пообщались в блоге Гвинет. Актриса пошутила о том, что ей понадобилось 20 лет, чтобы выйти замуж за Брэда. Таким образом звезда намекнула на своего супруга Брэда Фелчака.

"Я наконец-то нашла Брэда, за которого должна была выйти замуж. Мне потребовалось всего 20 лет", - написала Гвинет.

Питт ответил на такую шутку Гвинет и выразил радость, что они остались друзьями.

"Это прекрасно, что ты теперь друг. И я люблю тебя", – сказал Брэд Питт Пэлтроу.

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