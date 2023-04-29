Некогда известный российский певец теперь жалуется на болезни и рассказывает о том, боится ли он ядерной войны.

48-летний российский певец Андрей Губин, который уже много лет не дает концерты, прячется от людей и ведет затворнический образ жизни. Артист боится умереть и утверждает, что сильно болен.

Губин пожаловался на проблемы российскому ведущему Андрею Малахову, которого он пустил в свой загородный дом. Там певец пишет новые песни. Однако возвращаться на сцену он не хочет. По словам Губина, он не согласится выступать даже за миллион долларов.

Помимо этого, Губин с радостью поделился рассказами о том, что он верит НЛО. Певец утверждает, что своими глазами видел "корабль пришельцев". Он якобы мигал и летел прямо над Москвой.

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Также артист рассказал, что он лежал в "психушке". Когда-то ему посоветовали пролечить нервы в одной из клиник, где якобы когда-то наблюдались Кобзон, Гафт и даже Высоцкий.

"Ну я подумал, плох тот артист, который не лежал в психушке", - заявил Губин.

Также некогда известный артист высказался о том, боится ли он ядерной войны. Как оказалось, Губин верит в "теорию заговора".

"Сейчас такое время, когда идет столкновение глобальных интересов общества с одной стороны и с другой. Это всегда было. Мы по разные стороны баррикад. И вот этот кризис сейчас наращивается. Я верю в мировое правительство, в теорию заговора. И они держат народ не в страхе, а чтобы люди просто друг друга не перебили", - заявил артист.

Также он отметил, что в школе его учили тому, что в будущем будут войны. Теперь он видит "информационную войну".

"Что должны делать простые люди в такой ситуации? Думать о спасении семьи. Делайте свой близкий круг защиты и ждите. Ждите и особо не рыпайтесь. Тут такие разборки идут...", - отметил Губин.

Певец утверждает, что он болен. По словам Губина, он находится на грани. Однако он все равно надеется на то, что ему удастся выздороветь.

"У меня сердце бьется с перебоями. Врачи сказали, что у меня сердечная сумка не на месте. Я боюсь умереть каждый день. Но, в принципе, я столько лет не умираю... Бог меня любит... Я сильно очень болею", - пожаловался певец.

Что Губин говорит о войне в Украине

48-летний артист, который в начале 2000-х посвятил Путину песню и назвал его "супер диджеем", сейчас упорно молчит о политике. Он верит в "мировой заговор" и лишь пытается намекать на свою позицию. Губин в своих интервью говорит о "ссоре народов", но не осмеливается осудить путинскую агрессию.

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