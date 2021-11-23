Сам певец отказывается от помощи, но Примадонна все равно старается его поддерживать.

Российский певец Борис Моисеев, разбитый двумя инсультами, продолжает избегать публичности и живет отшельником. Однако об артисте не забывает его давняя подруга - певица Алла Пугачева. Примадонна спасает Моисеева от нищеты и даже его подкармливает.

Врачи с трудом вернули Моисеева к жизни, теперь он не может самостоятельно справляться с бытом, рассказал российскому изданию Woman.ru Сергей Горох - директор и друг певца.

Моисеев живет в Москве, за ним присматривает домработница. Каждую неделю к артисту приходит медсестра. Друзья, среди которых и Алла Пугачева, не забывают о певце и иногда ему звонят.

Певица не приезжает к Моисееву лично, но все равно спасает его от нищеты. Пугачева передает разбитому инсультами другу деньги, хотя тот пытается отказываться от помощи.

Помимо этого, водитель Пугачевой привозил Моисееву котлетки, которые готовила сама певица. Также она передает другу фрукты.

"Этой традиции много лет. Алла и Борис раньше любили есть котлеты и запивать киселем. Так что, такое вот напоминание о хороших днях", — рассказывает директор артиста.

Читайте также"Не могу попасть на кладбище": Лариса Долина пожаловалась на запрет въезда в УкраинуМоисеев часто грустит. В последнее время все чаще умирают его друзья и коллеги, что сильно его огорчает. Певец старается не зацикливаться на плохом, так как переживает о своем здоровье. Но все равно иногда его одолевают печальные мысли.

Напомним, у Бориса Моисеева случилось несколько инсультов подряд, они дали серьезные осложнения. Артист в последнее время сильно "сдал" и практически не появляется на публике.

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Автор: Виолетта Орлова