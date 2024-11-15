Актер также ответил, планирует ли после войны Андрей Кавун вернуться к работе в кино.

Известный украинский актер театра и кино, звезда фильма "Мой карпатский дедушка", за который получил награду на испанском кинофестивале, Богдан Бенюк рассказал об общении с режиссером российских фильмов Андреем Кавуном во время войны. Артист поделился, что их встреча состоялась на фронте, где в последнее время находится мужчина.

Как известно, много лет Кавун работал на российский рынок и создавал картины для жителей страны-агрессора. Однако в 2014 году он объявил, что прекращает сотрудничество с россиянами и стал на сторону Украины. Уже в 2023 году в СМИ распространилась информация, что режиссер пополнил ряды ВСУ и теперь защищает Украину с оружием в руках.

По словам Бенюка, он у него была возможность встретиться с Андреем в его воинской части. Тогда актер продемонстрировал собратьям военного отрывок ленты, над которой работал Кавун. Артист признался, что был поражен изменением взглядов Андрея после нападения оккупантов и отметил, что уважает его решение. А также он добавил, что у режиссера есть в планах вернуться в кино, но это произойдет только после окончания войны.

"Когда я узнал, что Андрей воюет, я поехал к нему в воинскую часть. Я выступил со своей программой перед воинами. Потом показал фрагмент фильма "Кандагар" и сказал, что в зале сидит режиссер - Андрей Кавун. Никто не знал, что он является режиссером. Я поражен был позицией Андрея Кавуна, который учился во Львове в русской школе и был в России, снял очень много фильмов. Но с 2014 года он переехал и порвал с тем. Андрей будет возвращаться к режиссерской работе, но только после окончания войны", - заверил Бенюк.

Что известно о Кавуне

Андрей родом из Львова, но в 1990-х годах он уехал в Москву строить карьеру. Там он окончил режиссерский факультет в местном университете и начал делать первые шаги на пути к популярности.

Его картины быстро стали известными, за что в 2004 году Кавуна номинировали на премию "Эмми". На его счету такие работы: "Охота на пиранью" (2006), "Кандагар" (2010), "Детям до 16" (2010), "Елки 1914" (2014), сериал "Шерлок Холмс" (2013).

Напомним, ранее 67-летний Богдан Бенюк признался, что готов пополнить ряды ВСУ. Артист рассказал, чем он может быть полезным на фронте.

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