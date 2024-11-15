Богдан Бенюк рассказал, чем он может быть полезным на фронте.

Известный украинский актер театра и кино Богдан Бенюк, которому недавно исполнилось 67 лет, заговорил о службе в ВСУ. Артист признался, что при необходимости он готов отправиться на фронт и помогать украинским защитникам, чем сможет.

По словам знаменитости, каждый украинец, несмотря на переживания за родных, должен делать "выбор во имя семьи, а семья живет во имя государства". Поэтому, в первую очередь ради своих родных, он готов стать на защиту страны. Богдан чувствует в себе силы отправиться на фронт и понимает, что может быть полезным там, возможно не с оружием в руках, но по-другому.

Бенюк даже думает над тем, чтобы уйти из театра, чтобы помочь армии. В частности, актер готов присоединиться к строительству фортификационных сооружений на фронте, перевозке необходимых деталей для воинов, поиску автомобилей, приготовлению пищи, а также может развлекать военных.

"Мы никуда от этого не денемся. Я думаю, что сейчас покину театр, потому что он мне уже немножко начинает давить на одно место. И начну строить оборонительные сооружения. Я же это могу что-то делать - могу. По крайней мере немного. Дрова носить, еду варить и анекдот расскажу, настроение подниму. Еще машиной могу ездить. Многое могу сделать, пока я еще способен на такое физически", - подчеркнул кинозвезда.

Что известно о Богдане Бенюке

Актер родился 26 мая 1957 года в Ивано-Франковской области. Он окончил Киевский театральный институт имени Ивана Карпенко-Карого и с 1980-х годов является ведущим актером Киевского театра имени Ивана Франко. Бенюк сыграл более сотни ролей в кино и театре, среди которых работы в фильмах "Москаль-чаровник", "Голод-33", сериале "Хозяин 2. На своей земле" и "Мой карпатский дедушка", за который получил награду на испанском кинофестивале, и озвучил много мультфильмов.

Также он является соучредителем театральной компании "Бенюк-Хостикоев" и вел развлекательные телепрограммы "Шоу одинокого холостяка" и "Белая ворона".

Напомним, ранее Саша Чемеров из "Культурного Десанта" ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ. Артист также рассказал, получал ли он повестку.

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