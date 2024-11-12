Актер получил престижную награду в Европе.

Известный украинский актер Богдан Бенюк получил престижную награду за "Лучшую мужскую роль" на Calella Film Festival в Испании за работу в фильме "Мой карпатский дедушка". В своем видеообращении, опубликованном Госкино на официальной странице в Facebook, Бенюк поблагодарил жюри фестиваля и испанский народ за поддержку Украины, назвав эту поддержку бесценной для всех, кто борется за демократию.

"Я рад, что мой персонаж из фильма "Мой карпатский дедушка" стал победителем прекрасного кинофестиваля Calella. Я очень рад за это. Я искренне благодарен, в первую очередь, без сомнений, жюри за признание и благодарен не только вам, кинофестивалю, но и всему испанскому народу. Потому что ту поддержку, которую мы получаем сейчас украинцы от вас, она - самый ценный дар, который может быть для тех людей, которые любят демократию", - сказал Бенюк.

Фильм "Мой карпатский дедушка" - комедийная лента, созданная в сотрудничестве кинематографистов Украины, Италии, Молдовы и Чехии. Премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале в прошлом году, а в начале 2024-го года лента появилась на больших экранах Украины и впоследствии стала доступной на платформе Netflix.

В центре сюжета - история итальянского подростка Микаэле, который после смерти матери, имевшей украинские корни, вынужден выполнить ее последнее желание и отвезти ее прах в Карпатское село Бережница. Там он встречает своего дедушку, роль которого блестяще исполнил Богдан Бенюк. Первая встреча поколений не обходится без конфликтов - дед, незнакомый с иностранными языками и несколько ворчливый, не с легкостью находит общий язык с внуком. Однако впоследствии они способны преодолеть свои различия и найти компромисс.

Награда Бенюка подчеркнула высокий уровень украинского кино на международной арене, а фильм "Мой карпатский дедушка" стал примером теплой комедии, способной объединять зрителей из разных стран.

Что известно о Calella Film Festival

Calella Film Festival был основан в 2015 году при поддержке Туристической ассоциации города Калелла и местного городского совета. Фестиваль организует команда неприбыльной организации, которая ставит целью популяризацию киноискусства и образование молодежи в кинокультуре, творческих и технических аспектах кино. Фестиваль стремится стать образцом качественного кино не только в регионе, но и в целом в стране, привлекая новые поколения к созданию кинопроектов.

Напомним, известный актер назвал русскоязычных украинцев "захватчиками".

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