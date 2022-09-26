Она недавно сообщила о том, что ее новый возлюбленный сделал ей предложение.

Известная украинская блогерша София Стужук сообщила о том, что ждет ребенка. Это ее четвертая беременность. Отцом ребенка является ее жених Антон из Риги. Он - бизнесмен. Недавно Антон сделал Софии предложение на фоне Эйфелевой башни. О пополнении Стужук сообщила в своем Instagram-блоге.

"Мы умножили нашу любовь. У нас будет наше замечательное продолжение. Я беременна 4-м ребенком. А в общем у нас будет 5 на семью. Ух, я вас новостью за новостью удивляю. Но я теперь хоть поняла, почему Антон говорил не рассказывать, пока время не придет", - поделилась София.

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Блогерша опубликовала фото с любимым. В руках она держит снимок УЗИ ребенка. Стужук одета в черное платье, которое идеально подчеркивает ее беременный животик.

Первый брак Софии Стужук

В октябре 2020 года умер Дмитрий Стужук - первый муж Софии. Пара как раз подала на развод и ждала завершения бракоразводного процесса. Как сама блогерша сообщила прессе, сердце мужчины не выдержало осложнений от коронавируса.

Интересно, что ранее и Дмитрий, и сама София рассказывали у себя в блогах о том, что в коронавирус они не верят.

После смерти мужа Стужук кардинально изменилась - сделала пластическую операцию, увеличила грудь, нашла нового возлюбленного.

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