Во время аварии Владимир был за рулем автомобиля.

Муж известной украинской блогерши Анны Жук, которая 24 января погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев, впервые вышел на связь после трагедии.

Напомним, что Владимир Билевцов находился за рулем авто, когда произошла авария. Он до сих пор не может поверить в смерть любимой и посвятил Анне трогательный пост в Instagram.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", - написал мужчина и опубликовал совместную фотографию с покойной женой.

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К слову, подписчиков напугали слова Владимира. Они призвали его не обвинять себя в трагедии и держаться ради троих детей.

Что известно о ДТП с Анной Жук

24 января 2025 года оборвалась жизнь блогерши Анны Жук, более известной по псевдониму Аннет. За рулем авто находился ее муж, который пошел на обгон и врезался в фуру. В результате столкновения пострадал водитель и сын супругов, который находился в машине. Сама же Анна погибла на месте. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии на дороге.

Напомним, недавно подруга блогерши Анны Жук, которая погибла в ДТП, рассказала о ее мечте перед смертью.

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