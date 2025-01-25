Стася Макеева со слезами на глазах высказалась о покойной.

Популярная украинская блогерша Стася Макеева вышла на связь после новости о гибели ее подруги - блогерши Анны Жук (Аннет). Инфлюенсер со слезами на глазах прокомментировала трагическое событие и раскрыла мечту женщины перед смертью.

Как известно, 24 января на трассе Харьков-Киев произошла автокатастрофа, в результате которой погибла Жук. Ее муж и сын получили травмы, но, к счастью, выжили. В своем Instagram Макеева сообщила, что подруга попала в аварию, когда ехала на день рождения к дочери Стаси.

Узнав о смерти женщины, блогерша сразу отменила празднование и показалась в соцсетях со слезами на глазах. По ее словам, она до сих пор не верит, что подруги не стало.

Видео дня

Стася отметила, что Анна - одна из самых добрых и светлых людей, которых она знала. Перед аварией инфлюенсер мечтала в четвертый раз стать мамой. Она воспитывала троих сыновей, но надеялась, что у нее родится еще девочка.

"Я не могу поверить в это. Ани не стало. Они с мужем попали в аварию. Она тоже из Харькова, мы дружили. Мы были очень близкими. Не представляете, каким человеком она была. Всем помогала, за всех переживала. Никогда не оставит никого в трудную минуту. Она была душой любой компании. Она так хотела жить! Она так хотела родить еще дочь", - сказала Макеева и почтила память близкого человека совместным фото с ней.

Отметим, что сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии на дороге. Однако известно, что за рулем авто находился муж Аннет. Он пошел на обгон и врезался в фуру, которая стояла на обочине. В результате столкновения пострадал водитель и сын супругов, который находился в машине, а сама Анна погибла на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Напомним, ранее в полиции раскрыли новые детали жуткого ДТП, в котором разбилась Анна Жук. Правоохранители ответили, в каком состоянии находится сын блогера, который также попал в эту аварию.

Вас также могут заинтересовать новости: