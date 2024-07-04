Звезда сети поделилась, как совмещает работу и материнство.

Популярная блогерша Даша Евтух, которая впервые стала мамой в мае, рассказала, как изменилась ее жизнь после родов. Она поделилась, как появление первенца повлияло на их с любимым отношения.

У пары родилась девочка, которую назвали Фемидой. По словам Даши, первый месяц материнства был изнурительным и сложным для нее. Девушка даже задумывалась над тем, чтобы нанять няню. Сейчас сильной потребности в помощнице нет, но звезда сети не остановила поиски. Она думает, что с ее активным образом жизни, няня будет очень нужна.

Что касается послеродовой депрессии, которая часто встречается у женщин после рождения детей, то Евтух говорит, что у нее такого опыта не было. Она старалась отвлекаться и сохранять баланс в жизни.

Об отношениях с мужем Даша говорит, что у них все прекрасно. Более того, после рождения дочери любимый начал больше помогать и поддерживать блогершу. Он дает ей возможность выспаться, поработать и побыть наедине с собой.

"С первых дней я старалась не загонять себя в депрессивные состояния. Чаще выходить гулять, например. Я продолжила развивать Instagram, что-то снимать. Порой с дочкой на руках. Я веду активный образ жизни. Материнство - это не повод останавливаться, ставить жизнь на паузу, ничего не делать, не развиваться. Помогает также муж", - рассказала Евтух.

К слову, сразу после рождения младенца блогерша поделилась в соцсети откровенным видео. Она показала, как выглядит женское тело после родов. Даша искренне рассказывала о недостатках фигуры, но впоследствии дала себе время и приняла ситуацию.

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