Артистка после слухов о новом романе опубликовала фото с бывшим.

Известная певица Вера Брежнева неожиданно опубликовала новый кадр с бывшим мужем - композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка показалась в объятиях экс-возлюбленного после слухов о романе с богачом.

Новым кадром исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. На камеру знаменитости позировали со спины, их лиц видно не было. Однако на кадре поклонники артистки сразу узнали ее бывшего. Меладзе нежно обнимал Брежневу за талию. Вероятно, это архивный кадр. Он был сделан еще когда пара состояла в браке, потому что на руке у Константина видно обручальное кольцо. Вера решила оставить фото неподписанным.

К снимку звезда подставила новую песню Меладзе и его брата Валерия - "Зима так близко". Премьера трека состоялась в пятницу, 1 ноября. В сети пользователи предположили, что композицию продюсер посвятил бывшей жене. Возможно, строками из песни Константин пытался показать экс-супруге, как тяжело он переживает развод. Когда он сообщил в своих соцсетях, что выпустил новую песню, Вера прокомментировала премьеру, оставив смайлик в форме красного сердца.

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Как известно, пара заключила брак в 2015 году. Впоследствии ходили слухи, что у них не все так хорошо в отношениях. Впервые сама Вера намекнула на развод с мужем в 2020 году. Позже поговаривали, что у супругов разные политические взгляды, что могло стать причиной разрыва. Осенью 2023 года певица объявила об их разводе.

А недавно звезду заметили в компании другого мужчины. Это произошло на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве. Ходили слухи, что сейчас Брежнева находится в новых отношениях с богачом. Пара уже якобы живет вместе.

Напомним, ранее Вера Брежнева стала проводницей поезда и нарвалась на хейт. Артистка приняла участие в проекте, приуроченном ко Дню железнодорожника, который будут отмечать 4 ноября.

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