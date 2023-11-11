Евдокименко не станет известным певцом, считает эксперт.

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко не с первого раза смог покинуть Украину после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение.

Выезд внука бабушке "обошелся в немалую сумму", сообщил обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов в своем Telegram-канале. Также он рассказал, что беглец живет на территории США.

"Внук Ротару теперь певец с псевдонимом "Шаман". Живет в Нью-Йорке и планирует стать известным... Известным он станет, но не певцом, а клоуном... (видимо, имеется в виду - прославится не как певец, а как клоун, - Ред.", - считает обозреватель.

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Сообщалось, что Анатолий Евдокименко вместе с отцом после полномасштабного вторжения россиян на украинскую землю в 2022 году пытались сбежать в Молдову. 7 марта их и еще нескольких мужчин поймали в Могилеве-Подольском при попытке незаконно пересечь границу.

Позже стало известно, что внук Софии Ротару оказался в Европе - он в Instagram опубликовал снимок, на котором была видна Эйфелева башня ("визитная карточка" столицы Франции Парижа). Как Евдокименко смог пересечь украинскую границу - пока неизвестно. Сам беглец позже сообщил, что "с началом войны был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь".

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