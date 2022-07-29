Анатолий Евдокименко засветился в Париже.

Внук известной певицы Софии Михайловны Ротару Анатолий Евдокименко недавно предпринял не очень успешную попытку выехать в Молдову. Так, 7 марта в Могилеве-Подольском задержали группу из девяти мужчин, которые пытались незаконно покинуть государство на лодке. Сообщалось, что среди них был и Анатолий. Сейчас, похоже, он все таки выехал из Украины.

Так, в Instagram-блоге он опубликовал несколько снимков, на которых видны Эйфелева башня и улицы Парижа.

Фото он никак не комментировал. Также неизвестно, как ему удалось выехать из Украины.

К слову, вместе с Анатолием в марте страну незаконно пытался покинуть и сын великой певицы.

Тем временем внучка Софии Ротару в "открытом" топе опозорилась во время прогулки. Девушка едва не продемонстрировала обнаженную грудь.

Напомним, россияне украли украинскую песню Софии Ротару "Одна калина". Пользователи сети возмутились тому, что в стране-агрессоре не могут придумать ничего своего и только воруют чужое творчество.

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