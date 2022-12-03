Сейчас Анатолий Евдокименко находится в Европе. Как он туда попал - неизвестно.

Как известно, внука Софии Ротару Анатолия Евдокименко 7 марта задержали пограничники. Он с другими мужчинами незаконно пытался покинуть территорию Украины на лодке. Сейчас Евдокименко находится в Европе, но точное место своего пребывания не раскрывает.

Он дал интервью Deep House Amsterdam, где рассказал, что вынужденно покинул страну. Анатолий также отметил, что из-за "новых условий жизни" считает себя "кочевником". Вот что сказал внук Ротару:

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь".

Также он прокомментировал полномасштабную войну, развязанную Россией на территории Украины. Вот что Анатолий Евдокименко сказал по этому поводу:

"Этот год, бесспорно, был самым сложным годом в моей жизни, но также и самым преобразующим, я должен сказать. Более того, это был поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины. Мои соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких в разгар этой войны".

Известно, что в Европе Анатолий планирует продолжать заниматься музыкальной карьерой. Выступать будет под псевдонимом SHMN. На начало 2023 года у мужчины запланирован релиз.

Напомним, внук Ротару опубликовал фото из Франции после неудачной попытки сбежать в Молдову.

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