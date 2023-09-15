Ведущий "Супермамы" записал подкаст вместе с Натальей Холоденко.

Блогер Богдан Беспалов заявил, что ведущий "Супермамы" Дмитрий Карпачев уехал из Украины. Он заметил новое видео, в котором артист снялся вместе с психологом Натальей Холоденко. По словам блогера, этот подкаст делали не в Украине.

"Итак, господин Карпачев находится за границей. Приезжал в Украину и уехал из Украины. Ведь Наталья Холоденко вместе с Карпачевым и другими гостями записала то ли свой подкаст, то ли свое псевдоинстаграм-шоу. В любом случае, в кадре мы видим присутствие Карпачева", - заявил Беспалов в новом выпуске своего шоу на YouTube.

Блогер упрекнул Карпачева и раскритиковал Холоденко. Он заявил, что такие психологи только "прикрываются" своей профессией, а сами "зарабатывают" на украинцах, которые страдают от депрессий и не едут за границу.

Видео дня

"Я вообще надеюсь, что такие люди, как Карпачев и Холоденко, они не будут иметь вес в информационном пространстве. Потому что эти люди, прикрываясь своей профессиональной деятельностью, просто продолжают зарабатывать деньги, это мое субъективное, но очень устоявшееся мнение... Очень легко лечить украинцев от депрессии во время войны, прохлаждаясь то ли в Монако, то ли в Германии", - заявил Беспалов.

Где Дмитрий Карпачев

Напомним, одним из первых о местонахождении ведущего "Супермамы" заговорил Вова Дантес. Он заметил, что Карпачев общался с участницами новых выпусков шоу только по видео и не находился в студии. После этого блогер Беспалов заявил, что ведущий является довольно "специфическим человеком".

После этого в сети выяснили, что Карпачев мог находиться за границей. А Беспалов рассказал, что у ведущего может не быть образования психолога.

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