Недавно Дантес и Беспалов заметили, что ведущий может находиться не в Украине, но это еще не все.

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что ему известно о Дмитрии Карпачеве - ведущем шоу "Супермама", которое недавно вернулось на экраны. Информацией о телезвезде он поделился на своем YouTube-канале.

На фоне того, что Карпачев появлялся в новых выпусках "Супермамы" только через Zoom, зрители начали интересоваться, а где же находится ведущий. Беспалов рассказал, что артист в Украине, его видели подписчики блогера.

"Господин Карпачев находится в Украине и, как оказалось, он является фанатом кальянов, потому что его видели с кальянчиком. Представляете? Говорят, что Дмитрий достаточно сильно постарел, сдал позиции", - рассказал Беспалов.

Блогер отметил, что ему не нравится Карпачев, ведь он знает о нем плохие слухи. По словам Беспалова, ведущий может не иметь образования психолога, а быть "проектом" СТБ.

"Я к Карпачеву отношусь крайне негативно. Да, он талантлив... Как шоумен он умеет абсолютно правильно прогревать аудиторию, но это человек, у которого нет образования профильного на самом деле, как я понимаю. Потому что ходят слухи, мол, Карпачев по образованию не психолог, СТБ просто из него склепали образ. то есть это не психолог, это образ, шоумен. И я такое слышал в тусовке очень-очень давно, еще до того, как начал вести свой блог. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы доверять этой информации", - пояснил Беспалов.

По мнению блогера, Карпачев не появился на съемках "Супермамы" только потому, что на тот момент его не было в Киеве. А сейчас же он, как утверждает Беспалов, точно находится в столице.

"Карпачев в Киеве. А почему в Zoom снимали? Потому что, видимо, это была запись еще 2022-го года, я так понимаю. И тогда Карпачев не находился в Украине, или по крайней мере в Киеве, сейчас он вернулся", - добавил блогер.

Почему Карпачева начали "искать"

Напомним, недавно певец Вова Дантес заметил, что Карпачев общался с участницами "Супермами" только онлайн. По мнению артиста, это довольно странно.

Блогер Беспалов также поддержал Дантеса и отметил, что Карпачев - "очень специфический персонаж".

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