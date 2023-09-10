В сети утверждают, что ведущий находится за границей.

Недавняя информация от блогера Богдана Беспалова, который рассказал, что ведущий "Супермамы" Дмитрий Карпачев может не иметь образования психолога, всколыхнула сеть. На фоне этого пользователи решили выяснить, где сейчас находится шоумен.

Так, в комментариях на странице "УНИАН звезды" на Facebook появилась женщина, написавшая:

"Карпачев в Таиланде. В Instagram легко проверить местонахождение человека".

Как оказалось, на странице ведущего в Instagram в разделе "местоположение учетной записи" действительно указан Таиланд. Действительно ли Карпачев находится за границей, или же в соцсетях какая-то ошибка - неизвестно.

Впрочем, на фоне разоблачения, которое устроил Беспалов, информация о так называемом "побеге" Карпачева начала интересовать его фанов. Ведущего уже начали спрашивать:

"Господин, а как вы уехали в Тайланд?".

На такие комментарии он не отвечает. Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины Карпачев редко рассказывал, где он находится. После 24 февраля 2022 года ведущий часто записывает видео в машине, как он делал и раньше. Но где именно он находится - неизвестно.

Разоблачение Дмитрия Карпачева - с чего все началось

Напомним, недавно пел Вова Дантес забил тревогу из-за отсутствия ведущего на шоу "Супермама". Он заметил, что в новых выпусках проекта Карпачев общается с участницами по видео. Впоследствии это прокомментировал блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что у ведущего может не быть образования психолога, а он якобы является "проектом" СТБ.

При этом блогер говорил, что Карпачева видели в Киеве. Там его якобы заметили в одном из заведений, где шоумен курил кальян.

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