В новом сезоне карпачов общается с участницами онлайн.

Недавно в эфир вышел новый сезон проекта "Супермама", который снимали во время полномасштабного российского вторжения. Несменным ведущим шоу был психолог Дмитрий Карпачов.

Он всегда лично общался с участницами, давал им рекомендации по воспитанию детей и объявлял победительницу. Однако в первых выпусках телеведущего можно заметить только на экране ноутбука. Так, он проводит консультации с мамами онлайн.

На этот момент обратил внимание певец Владимир Дантес:

"Важный вопрос. А где Карпачов? Почему он по "зуму" с супермамами? Дмитрий, я знаю, вы в Украине, но вы нужны не по "зуму"".

Блогер Богдан Беспалов также поддержал Дантеса в желании выяснить этот момент и даже опубликовал ролик на своем YouTube-канале, где высказался по этому поводу.

"Несменный ведущий Дмитрий Карпачов выходит в "зуме" на связь с участницами, а сам не находится в Киеве. Возникает вопрос: он за границей находится или на западе Украины? Дмитрий очень специфический, не менее паразитирующий персонаж, чем Наталья Холоденко. С одной стороны она тихая, домашняя, правдорубка, а с другой - настоящая инфоцыганка, которая дерет деньги с подписчиков. То же самое можно сказать и о Карпачове", - сказал Беспалов.

Чем известен Дмитрий Карпачов

Дмитрий Карпачов - украинский психолог и телеведущий. Он стал популярным после выхода таких программ как "Супермама", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Врятуйте нашу сім'ю", "Детектор брехні", "Один за всіх".

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