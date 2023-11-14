Украинский ведущий Никита Добрынин недавно признался, что обзавелся второй половинкой. Он заинтриговал фанатов свежей фотографией, которая едва приоткрывает завесу новых вероятных отношений.
Незнакомку мужчина показал на своей странице в Instagram. Никита вместе с девушкой выпили кофе и вкусно пообедали. Добрынин много не говорил, а лишь коротко написал "читмил", что означает - плановое нарушение диеты.
На фотографии, которой поделился шоумен, видны лишь некоторые элементы одежды девушки, ее волосы и телефон. Фанаты уже начали догадываться, что таинственной девушкой, которая провела время в компании Добрынина, была блогерша Чара Хорив.
Внимательные пользователи сети заметили, что в тот день знаменитость имела подобную кожаную куртку, что и незнакомка. У Чары также волосы того же цвета и телефон. Кстати, стоит обратить внимание на чехол с изображением котика. Блогерша имеет кота такой породы. Поэтому все совпадает.
Отметим, Чара Хорив - известная украинская блогерша и модель. Она более года была в отношениях с известным блогером Богданом Буше. Однако в начале 2022 года влюбленные разошлись.
Личная жизнь Никиты Добрынина
Никита дважды был женат. Второй его женой стала блогерша Даша Квиткова, с которой он познакомился на шоу "Холостяк". У них есть сын Лев. Однако недавно стало известно об их разводе.
Они остались в хороших родительских отношениях ради ребенка. Известно, что Лев живет неделю с мамой, неделю - с папой.
Кстати, раньше Добрынин впервые высказался о разводе с Квитковой. Он добавил, что следующие свои отношения не будет афишировать.