Он появился с ней в ресторане.

Украинский ведущий Никита Добрынин недавно признался, что обзавелся второй половинкой. Он заинтриговал фанатов свежей фотографией, которая едва приоткрывает завесу новых вероятных отношений.

Незнакомку мужчина показал на своей странице в Instagram. Никита вместе с девушкой выпили кофе и вкусно пообедали. Добрынин много не говорил, а лишь коротко написал "читмил", что означает - плановое нарушение диеты.

На фотографии, которой поделился шоумен, видны лишь некоторые элементы одежды девушки, ее волосы и телефон. Фанаты уже начали догадываться, что таинственной девушкой, которая провела время в компании Добрынина, была блогерша Чара Хорив.

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Внимательные пользователи сети заметили, что в тот день знаменитость имела подобную кожаную куртку, что и незнакомка. У Чары также волосы того же цвета и телефон. Кстати, стоит обратить внимание на чехол с изображением котика. Блогерша имеет кота такой породы. Поэтому все совпадает.

Отметим, Чара Хорив - известная украинская блогерша и модель. Она более года была в отношениях с известным блогером Богданом Буше. Однако в начале 2022 года влюбленные разошлись.

Личная жизнь Никиты Добрынина

Никита дважды был женат. Второй его женой стала блогерша Даша Квиткова, с которой он познакомился на шоу "Холостяк". У них есть сын Лев. Однако недавно стало известно об их разводе.

Они остались в хороших родительских отношениях ради ребенка. Известно, что Лев живет неделю с мамой, неделю - с папой.

Кстати, раньше Добрынин впервые высказался о разводе с Квитковой. Он добавил, что следующие свои отношения не будет афишировать.

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